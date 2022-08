VIDEO: Mii de oameni îl plâng pe militantul palestinian ucis de armata israeliană Zeci de mii de palestinieni au ieșit sa protesteze in orașul Nablus din Cisiordania pentru un comandant de rang inalt al gruparii militante Brigazile Martirilor Al-Aqsa ale Fatah, aflat de mult timp pe lista celor cautați de Israel, care a fost ucis de armata israeliana. In cursul zilei de marți, forțele de securitate israeliene l-au ucis pe Ibrahim al-Nabulsi in confruntari armate, in timpul carora a fost ucis și un alt atacator, au declarat martorii și armata israeliana. Aceștia au adaugat ca forțele israeliene au inconjurat casa lui al-Nabulsi și insista ca acesta sa iși arate fața. Al-Nabulsi,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

