VIDEO Mii de oameni au protestat împotriva islamofobiei, în Paris/"Coexistența este crucială" Mii de oameni s-au strâns duminica dupa-amiaza în Paris pentru un marș împotriva islamofobiei care a marcat și a divizat clasa politica franceza, scrie France 24.



"Da criticilor la adresa religiei, nu urii fața de credincioși" și "Coexistența este cruciala" sunt doar doua dintre mesajele afișate de cei care au participat la demonstrații, în capitala franceza. Presa franceza a estimat ca în jur de 13.500 de oameni au fost prezenți la marș.



Inițiativa a aparținut unui numar de organizații politice de stânga, printre care Noul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

