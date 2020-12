Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin patru persoane au fost injunghiate, iar poliția a operat 23 de arestari sambata seara, la Washington, la cateva ore dupa incheierea mitingurilor pro-Trump, relateaza Fox News. Haosul a fost provocat de grupuri de activiști de extrema stanga Antifa.Victimele au fost spitalizate, posibil cu…

- La peste o luna dupa alegerea lui Joe Biden, o maree de sepci rosii 'Make America Great Again' a invadat sambata capitala SUA pentru a reclama "inca patru ani" de presedintie Trump si a denunta din nou, fara dovezi, "fraude masive" la prezidentiale, comenteaza AFP.In pofida unei noi infrangeri usturatoare…

- Mike Pompeo a fost intrebat daca Departamentul de Stat va colabora cu echipa lui Joe Biden pentru a asigura tranzitia la Casa Alba, dar raspunsul secretarului de stat al lui Donald Trump a fost dezarmant: "Va fi o tranzitie lina catre a doua administratie Trump". Declaratia lui Mike Pompeo…

- "Felicitari presedintelui ales Joe Biden pentru victoria sa. Astept cu nerabdare sa consolidam in continuare puternicul si dinamicul nostru Parteneriat Strategic in toate dimensiunile sale. Romania va continua sa lucreze pentru a consolida securitatea, prosperitatea si rezistenta comunitatii noastre…

- Aceasta este prima declaratie facuta de Kamala Harris, dupa anuntul victoriei lui Joe Biden la alegerile prezidentiale din SUA."Acest scrutin inseamna mult mai mult decat Joe Biden sau decat mine. Are legatura cu sufletul Americii si cu disponibilitatea noastra de a lupta pentru el. Avem…

- Donald Trump si-a anuntat victoria la alegerile prezidentiale din Statele Unite. "Am castigat aceste alegeri, cu un avans mare!", a scris republicanul Donald Trump, pe Twitter. I WON THIS ELECTION, BY A LOT! November 7, 2020 In schimb, o proiectie BBC arata ca democratul Joe…

- Președintele Donald Trump, tratat de Covid-19 la Casa Alba, a declarat ca așteapta cu nerabdare viitoarea dezbatere cu contracandidatul sau democrat Joe Biden. “Va fi genial”, a transmis Trump pe Twitter, referindu-se la dezbaterea programata pentru 15 octombrie la Miami, in Florida, un stat-cheie in…