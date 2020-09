Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a transmis duminica, printr-un comunicat de presa, faptul ca peste 360 de politisti, jandarmi, pompieri si reprezentanti ai altor institutii de control au actionat, noaptea trecuta, pentru verificarea respectarii masurilor de protectie sanitara, in vederea…

- Activitatile au fost desfasurate in Piata „Alexandru cel Bun", in parcul „Piata Voievozilor" si in statiile mijloacelor de transport in comun. Scopul urmarit a fost acela de a-i ajuta pe cetateni sa constientizeze efectele nerespectarii masurilor de protectie sanitara, in special in zonele aglomerate,…

- Pentru a intra in strandul municipal din Sfantul Gheorghe oamenii se inghesuie la o coada pe trei randuri, dupa ce conducerea strandului a decis ca accesul sa se realizeze in doua tronsoane orare. Regulile de distantare fizica sunt ignorate total de cei care vor sa se racoreasca.Romania a inregistrat…

- Accesul pe Cetatea Devei se poate face la pas ori cu mașina pana la poarta unu The post RESTRICȚIILE DE DISTANȚARE FIZICA IMPUSE MENȚIN TELECABINA INCHISA appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Tiberiu Bosutar a fost atacat miercuri in timp ce facea un live pe pagina de Facebook "Legea Codrului". Activistul de mediu il acuza pe Costel Alexe, ministrul Apelor si Padurilor, ca nu a luat masuri ferme impotriva hotilor de lemne din judetul Suceava, cu toate ca a promis ca va face acest lucru,…

- Zeci de persoane au stat ciorchine pe treptele Policlinicii Areni din municipiul Suceava, asteptand sa le vina randul la consultatii medicale. Bolnavii au uitat de regulile de distantare sanitara pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus. Unii nici nu aveau masti, altii nu le purtau corect. Miercuri,…

- Dupa ce mai mulți miniștri in frunte cu premierul Ludovic Orban au fumat, au baut și nu au purtat maști intr-un birou din Palatul Victoria, episod pentru care au fost amendați de poliție, presa locala scrie ca PNL Iași a organizat ședința de validare a candidatului la primaria municipiului (Mihai Chirica,…

- Peste cinci mii de oameni au mers, duminica, la Manastirea Prislop, pentru a vizita mormantul lui Arsenie Boca. Aceasta a fost cea mai aglomerata zi de pelerinaj din acest an, deși nu a fost zi de mare sarbatoare, iar pelerinajele organizate pentru grupuri aproape au lipsit, potrivit Realitatea…