VIDEO Mii de australieni au ieşit la plajă, deşi ţara este în stare de urgenţă Mii de australieni au ignorat sfaturile autoritatilor si au iesit la plaja, în apropierea orasului Sydney, la faimoasa plaja Bondi, relateaza Mediafax. Australia este în stare de urgenta, cu mai mult de 600 de cazuri de coronavirus confirmate.



Australia a confirmat pâna acum peste 600 de cazuri de pacienti pozitivi cu noul coronavirus si a declarat stare de urgenta.



Cu toate acestea, mii de oameni au ignorat sfaturile autoritatilor si au iesit la plaja, în apropierea orasului Sydney, la faimoasa plaja Bondi. Vremea calda i-a facut pe oameni sa iasa la numeroasele… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

