Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai cunoscuta proxeneta din Buzau, care domina Romania și Europa in urma cu 10-15 ani, a ajuns din nou la inchisoare in urma unei condamnari pentru complicitate la trafic de influența. In 2019, Ioana Eugenia Dragoi, fosta Gavrila, a promis unei prietene ca-i face rost de un permis de conducere la…

- • A facut un business dintr-un hobby și are propriul sau brand in Marea Britanie La 29 de ani, un buzoian a reușit sa iși construiasca in Marea Britanie propriul sau brand, caștigandu-și existența din vanzarea unor modele unice de lampi, realizate din aparate foto sau alte obiecte vechi. Este vorba…

- • A facut un business dintr-un hobby și are propriul sau brand in Marea Britanie La 29 de ani, un buzoian a reușit sa iși construiasca in Marea Britanie propriul sau brand, caștigandu-și existența din vanzarea unor modele unice de lampi, realizate din aparate foto sau alte obiecte vechi. Este vorba…

- Adrian Țuțu, primul caștigator al show-ului ProTV „Romanii au talent”, a trimis ieri presei un comunicat in care anunța ca a lansat o noua piesa – „Iarta-ma, Doamne (plin de pacate)” și povestește ce a facut cu 120 de mii de euro, banii caștigați la emisiunea din 2011: „Uite ca au trecut 10 ani de […]…

- A inceput sa cante de la varsta de 4 ani, primul coordonator fiindu-i maestrul Constantin Ungureanu (trupa Nemuritorii), iar acum, la 22 de ani, invita pe toata lumea sa danseze pe ritmuri machedonești, alaturi de artistul constanțean Costin Caraulani. Este vorba despre buzoianca Diana Ștefanescu, care…

- O dragoste din trecut, amintiri frumoase și credința ca totul va fi bine! Acestea sunt ingredientele noii piese semnate de fosta solista a Teatrului de Opereta „Ion Dacian” Gabriela Cristea. Buzoianca a lansat zilele acestea și clipul piesei, un clip pe care a ales sa il filmeze in pasajul subteran…

- Asigurati-va autoturismele și parcați-le in locuri bine iluminate!!! Acesta este mesajul polițiștilor buzoieni dupa ce in ultima perioada mai mulți posesori de autovehicule s-au trezit cu acestea golite, ba unii chiar fara ele. Cel mai recent caz este al unui buzoian de 39 de ani pe care oamenii legii…

- Maria Ilie are numai 8 ani și a reușit sa realizeze și sa lanseze primul sau videoclip. Pe langa realizarile sale in domeniul artistic, care sunt impresionante pentru un copil de varsta sa, pentru ca cele mai multe pot fi trecute la capitolul „in premiera”, ca și acesta, de altfel, Maria Ilie este un…