Stiri pe aceeasi tema

- Medicii din Spitalul Judetean Buzau realizeaza interventii chirurgicale din ce in ce mai complexe. Cea mai recenta realizare este o operatie laparoscopica de extirpare a unei tumori de rect superior.

- Antonia a fost operata de urgența. Artista a trecut printr-o intervenție chirurgicala in urma cu cateva zile, in mare secret. Antonia, care in aprilie va implini 31 de ani, a ajuns la spital și a fost nevoita sa suporte o intervenție chirurgicala, insa pana in prezent nu se știe motivul și nici alte…

- Politia Capitalei s-a autosesizat si a demarat o serie de verificari dupa ce Victor Costache, ministrul Sanatatii, a declarat ca un alt pacient ar fi fost ars in urma unei interventii chirurgicale la Spitalul Floreasca din Bucuresti.

- Regizorul polonez Roman Polanski a anulat o vizita, prevazuta sambata, la celebra Scoala de Film din Lodz, ca urmare a protestului unui grup de studenti in contextul noilor acuzatii de viol lansate impotriva reputatului cineast, a anuntat centrul universitar citat de AFP, citata de AGERPRES. "La…

- Clubul Inter Milano a anunțat, duminica, faptul ca Nicolo Barella va suferi o intervenție chirurgicala la genunchiul drept, potrivit Mediafax.In partida cu Torino, incheiata cu victoria lui Inter, scor 3-0, disputata pe o vreme ploioasa, Barella a fost inlocuit, in minutul 45+3, din cauza…

- Situație grava in cazul unuia dintre polițiștii batuți in Valcea, in satul Calina, dupa ce echipajul a vrut sa opreasca pentru control o autoutilitara condusa de un barbat cu antecedente penale. Omul legii, in varsta de 29 de ani, are nevoie de o intervenție chirurgicala.