VIDEO Miercuri - şedinţă de Guvern; pe agendă - modificarea HG privind aprobarea Strategiei de vaccinare anti-COVID Guvernul urmeaza sa adopte in sedinta de miercuri un proiect de hotarare pentru modificarea si completarea HG 1031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania.



Prin noul proiect de hotarare se propune, printre altele, extinderea grupelor populationale pentru vaccinarea impotriva COVID-19 prin includerea unor noi categorii prioritare care fac parte din infrastructura critica sau din personalul care efectueaza misiuni in afara teritoriului national.



In sedinta de Guvern urmeaza sa fie adoptat si un memorandum cu tema "Mecanismul…

Sursa articol: agerpres.ro

