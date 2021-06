​VIDEO Microsoft a lansat Windows 11. Ce aduce nou sistemul de operare ​La șase ani de la prezentarea Windows 10, Microsoft lanseaza nou sistem de operare Windows 11 care aduce o serie de noutați. Compania spune ca meniurile vor fi mai simple, ferestrele vor fi altfel organizate, vor putea fi instalate și aplicații de Android și vor fi și noutați legate de gaming. Microsoft spune ca Windows a fost creat astfel încât sa țina cont de faptul ca ultimele 18 luni au adus o schimbare incredibila a modului în care utilizam computerele. Windows 11 va fi disponibil pe computerele noi și pe computerele eligibile pentru Windows 10, printr-un upgrade gratuit,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- Noul sistem de operare Windows 11, lansat joi de Microsoft, aduce utilizatorilor noi instrumente ce faciliteaza munca si sporesc capacitatea de a efectua mai multe sarcini simultan, cu accent pe lucrurile importante, se arata intr-un comunicat al companiei producatoare, transmis joi AGERPRES. Astfel,…

- Microsoft a prezentat astazi Windows 11, versiunea de Windows care aduce cele mai mari modificari din ultimii ani la sistemul de operare al gigantului american. Designul și experiența de utilizare au fost simplificate, cu scopul de a facilita creativitatea și rezolvarea sarcinilor, conform Microsoft.…

