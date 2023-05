Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat roman de 92 de ani a murit dupa ce o mașina l-a lovit pe o centura de langa Budapesta. Șoferul a fugit de la locul accidentului, iar trupul victimei a fost lovit in continuare de alți șoferi grabiți, scrie Mediafax. Barbatul calatorea intr-un microbuz care s-a oprit la o benzinarie pe centura…

- FOTO| Cum a fost salvat AHILE, un cațel ajuns la adapostul din Alba Iulia in stare critica: Lovit de mașina și abandonat, are nevoie de ajutorul oamenilor cu suflet FOTO| Cum a fost salvat AHILE, un cațel ajuns la adapostul din Alba Iulia in stare critica: Lovit de mașina și abandonat, are nevoie de…

- Șapte oameni au murit sambata seara intr-un accident cumplit pe o șosea din Germania, dupa ce un BMW a intrat pe contrasens și a lovit doua autoturisme care au ars apoi complet. Intr-unul dintre ele, un Mercedes, erau cinci prieteni, toți 19 ani, și toți au murit. Bild scrie ca o fata din mașina era…

- Un accident grav a avut loc in aceasta dimineața pe strada Muncești, din capitala. Un troleibuz cu pasageri și un automobil s-au ciocnit violent. In urma impactului trei persoane au fost transportate la spital. Imaginile de la fața locului au fost publicate de internauți pe rețele.

- Un conducator auto și doi cai ce trageau o caruța au murit, vineri seara, dupa ce doua masini au lovit caruța respectiva, pe DN 28, la Podul Iloaiei din Iași. ”Intr-un autoturism este o persoana decedata, in cea de-a doua masina trei persoane s-au autoevacuat constiente, iar in caruta sunt doua persoane,…

- O fata de 16 ani a fost lovita miercuri dimineața de o mașina pe Calea Griviței din Capitala. Șoferul a plecat de la locul accidentului, fiind identificat ulterior de polițiști și reținut pentru 24 de ore.Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei, polițiștii au fost sesizați miercuri dimineața prin apel…

- Un barbat a murit si o femeie a fost ranita, luni, dupa ce un TIR a lovit o masina aflata pe banda de urgenta din cauza unor defectiuni, pe autostrada A1, la limita dintre judetele Arad si Timis, informeaza News.ro. ”Un barbat, de 49 de ani, a condus un autotren pe autostrada A1 Deva-Nadlac, sens de…