​VIDEO Mexic: Un jurnalist a fost asasinat la Tijuana, un altul a fost ucis la Veracruz

Stiri pe aceeasi tema

- ProShares, prima companie din Statele Unite care a lansat un fond tranzacționat la bursa (ETF) bitcoin ( BTC ), se scufunda in metavers, deoarece acum intenționeaza sa lanseze un nou ETF axat pe metavers. ProShares a depus marți la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA pentru un…

- Presedintele USR Dacian Ciolos sustine, intr-o postare pe Facebook, ca semnalul dat prin aceasta numire este unul de intoarcere intr-o zona cenusie a justitiei, impotriva recomandarilor UE, informeaza News.ro.Dacian Ciolos le-a cerut presedintilor Camerei Deputatilor si Senatului, Marcel Ciolacu si…

- Dupa mai bine de 20 de ani, cetațenilor Comunei Pișcolt le vor fi eliberate titlurile de proprietate. Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamas, a mediat o intrunire de lucru a comisiilor județene de fond funciar Satu Mare și Bihor pentru a soluționa o problema a multor cetațeni de pe raza comunei…

- La funcția de Procuror General și procuror-șef in procuraturile specializate vor putea accede candidații care au experiența profesionala in domeniul dreptului, obținuta, activind in Republica Moldova sau peste hotare. Proiectul elaborat in acest scop, care prevede modificarea Legii cu privire la Procuratura,…

- Departamentul de Stat al SUA a anuntat ca ofera pana la cinci milioane de dolari pentru orice informatie care duce la capturarea lui Aureliano Guzman Loera, fratele celebrului traficant de droguri mexican ”El Chapo”, informeaza AFP. Aureliano Guzman Loera, fratele fostului lider al cartelului din Sinaloa,…

- Trei barbați din Unirea, REȚINUȚI, de catre polițiști, dupa ce ar fi agresat un consatean. Victima a fost tranpostata la SPITAL Trei barbați din Unirea, REȚINUȚI, de catre polițiști, dupa ce ar fi agresat un consatean. Victima a fost tranpostata la SPITAL Polițiștii din Ocna Mureș au reținut, pentru…

- Directorul unui website de stiri din Acapulco, in sudul Mexicului, a murit duminica la spital, la doua zile dupa ce a fost gasit grav ranit de gloante, au anuntat duminica autoritatile, citate de TVR . „Trebuie sa transmit condoleante familiei jurnalistului Alfredo Cardoso Echeverria, fondatorul site-ului…

- Mesajele transmise Chisinaului de presedintele Comisiei de la Venetia si directorul pentru Drepturile Omului și Statul de Drept al Consiliului Europei despre reforma justiției au fost intelese diferit de guvernare si opozitie.