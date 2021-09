Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au infașurat cu paturi rezistente la foc arborii sequoia stravechi, in timp ce incendiile afecteaza Sequoia National Park din California, relateaza BBC. Oficialii se tem ca focul ar putea ajunge in cateva ore la Giant Forest, padurea unde se afla unii dintre cei mai mari arbori din…

- Pompierii au infașurat baza celui mai mare copac din lume intr-o patura rezistenta la foc, in incercarea de a salva arborele gigant de sequoia situat in Padurea Giganta a Parcului Național Sequoia de incendiile masive care au lovit Sierra Nevada, California, relateaza The Guardian. Pe langa acest arbore,…

- Criza incendiilor de vegetatie din California a escaladat marti din cauza vantului extrem de puternic care a intensificat cel mai puternic incendiu din statul american, precum si un incendiu de dimensiuni mai mici, care a afectat o comunitate rurala de pe versantul unui munte, determinand si oprirea…

- Noi ordine de evacuare au fost emise ca urmare a extinderii Dixie Fire, un masiv incendiu de vegetatie din California, care a devastat un oras din nordul statului, indoind stalpi de iluminat si distrugand mai multe cladiri istorice. Șeful echipei de intervenție spune ca pompierii se confrunta cu situații…

- Uriașul incendiu Dixie face ravagii in padurile din nordul Californiei, unde 2.000 de locuitori au fost grabiți sa evacueze joi, 5 august. Aproximativ 2.000 de locuitori din California au fost chemați miercuri sa-și evacueze casele „imediat”, in timp ce Incendiul Dixie, cea mai mare incendie din California…

- Sudul Italiei este in alerta! Regiunea Molise a solicitat declararea starii de urgența din cauza incendiilor forestiere care au devastat aproape totul in zona. Pompierii sunt copleșiți de aceasta situație, mai ales ca sunt nevoiți frecevent sa transporte oamenii in locuri mai sigure din cauza acestor…

- Infern in Atena din cauza incendiilor de vegetație! Mii de oamenii au fost nevoiți sa iși paraseasca locuințele doar pentru a scapa cu viața din flacarile mistuitoare care distrug tot ce le sta in cale. Pompierii, avioanele și elicopterele se lupta neincetat sa stinga focul, insa fumul dens și gros…