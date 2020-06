Stiri pe aceeasi tema

- Fata este din localitatea doljeana Daneti si a plecat de acasa joi, 4 iunie. Desi a vazut ca nu a mai revenit la domiciliu, mama sa nu a anuntat imediat politia. Abia duminica, 7 iunie, femeia a cerut ajutor.

- Tentativa de rapire in cartierul Mihai Viteazu din Buzau, in noaptea de 21 spre 22 mai. Doi indivizi au blocat un autoturism in care se aflau doi tineri, au incercat sa sparga parbrizul și s-o ia cu forța pe tanara din mașina, informeaza buzau.net.Speriata, femeia a coborat, iar cei doi agresori au…

- Aproape 600 de persoane din judet care s-au intors din strainatate dupa intrarea in vigoare a starii de alerta au intrat direct in autoizolare la domiciliu, potrivit informatiilor furnizate AGERPRES de prefectul George Lazar. Politia efectueaza zilnic controale la domiciliul acestora pentru a verifica…

- Inspectoratul General de Politie anunta ca cetatenii care au participat la protestul de miercuri, 29 aprilie, din centrul Chisinaului, ar putea fi sanctionati, in pofida faptului ca a fost respectata distanta sociala. Potrivit politiei, manifestantii ar fi incalcat dispozitia Comisiei pentru Situatii…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, susține ca exista politicieni ”cu scoruri foarte mici” care incearca sa speculeze aceasta pandemie a coronavirusului pentru a caștiga electoral. Ministrul susține, insa, ca aceștia vor avea de pierdut pentru ca electoratul ii va sancționa.Citește și: Marcel…

- In familia Stegaru lucrurile incep incetul cu incetul sa revina normal, iar dupa ce a intrat in legatura direct la Antena 1, parinții lui Viorel și socrii Vulpiței au decis ca ii vor ierta și ii așteapta acasa.

- O fata de 21 de ani, care nu avea nicio alta problema de sanatate, ar fi cea mai tanara victima a coronavirusului, in Marea Britanie. Parinții, care au transmis un mesaj cutremurator, nu iși pot explica motivul pentru care fiica lor s-a stins așa de fulgerator.

- –De unde veniți? –Dintr-un loc mic, doamna, nu mai știu cum ii spune. –Veniți din Spania, Franța, Germania? –Din Germania, draga doamna, dar ne-a dat jos din tren poliția, ca n-aveam bilete. N-avem nici de mancare, nu știm pe nimeni. –Dar ce vreți dvs. sa faceți? –Ne e foame, doamna, sa nu facem…