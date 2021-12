Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, ia trimis o scrisoare unei fetițe din Siria care viseaza sa devina medic, transmite Noi.md cu referire la Știri. Iman Ali a primit scrisoarea de la Putin in ajun de Revelion care i-a fost adusa de militarii forțelor armate ale Rusiei. {{578545}}”Chiar daca așa ființe…

- Președintele de onoare al PSRM, Igor Dodon, susține ca „dupa Revelion, tariful la gazele naturale ar putea fi și mai mari”. Acesta spune ca „Maia Sandu va face o greșeala enorma daca nu va pleca” la intrevederea șefilor de state CSI de la Sankt Petersburg. „Ii propun președintei sa profite de aceasta…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un nou filmuleț la un an de mandat. „Facturile și prețurile, majorate din cauza pandemiei și a crizei economice, afecteaza oamenii cu venituri modeste. Știu ca e greu. Nu exista soluții rapide pentru aceste greutați. Trebuie doar sa lucram mai mult,…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a comunicat ca joi, 9 decembrie, participa la Summitul pentru Democrație, organizat in format virtual la inițiativa președintelui Statelor Unite, Joe Biden. Maia Sandu a menționat ca se discuta despre provocarile globale ce stau in fața noastra, a…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, indeamna tinerii sa se alature Campaniei naționale de inverzire a plaiului, care incepe pe 13 noiembrie. Șefa statului a expediat un mesaj in acest sens, adresat consiliilor elevilor și consiliilor studențești din toata țara.

- Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, i-a transmis o scrisoare președintele Maia Sandu in care a facut apel la dialog si la intensificarea procesului de negocieri. Mesajul a fost transmis la sfarsitul lunii septembrie, dar a ramas, deocamdata, fara raspuns.

- Președinta țarii, Maia Sandu, a venit cu o reacție dupa reținerea Procurorului General, Alexandr Stoianoglo. Aceasta afirma ca decizia de ieri de analiza a sesizarii care-l vizeaza pe Procurorul General aparține Consiliului Superior al Procurorilor, iar decizia de reținere a acestuia aparține procurorului…

- In luna septembrie, președintele Maia Sandu a plecat la New York, SUA, unde a participat la Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite. Potrivit Președinției, pentru aceasta vizita s-au cheltuit 78.600 de lei, transmite Noi.md cu referire la Știri.md. Banii au fost repartizați in felul urmator:…