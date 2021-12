Stiri pe aceeasi tema

- Președinte al Senatului și președinte al PNL, Florin Cițu, a transmis, pe contul de Facebook al partidului, un mesaj scurt, dar cu cel puțin o greșeala gramaticala. Citu afirma ca, la 1 Decembrie, sarbatorim istoria, eroii neamului, mostenirea si libertatea noastra, iar “azi, eroii nostri sunt medicii,…

- VIDEO Mesajul premierului Nicolae Ciuca, de Ziua Naționala: Eroii acestui an sunt romanii Premierul Nicolae Ciuca a transmis, miercuri, un mesaj de Ziua Naționala, in care afirma ca eroii acestui an sunt romanii care, in ciuda crizei generate de pandemie și a suferințelor, au muncit, au fost solidari,…

- Din cauza amenințarii Omicron, tot mai prezenta, multe țari și-au inchis granițele. Este și cazul Marocului, care a anunțat, luni, suspendarea pentru doua saptamani a zborurilor comericiale catre și dinspre Regatul Maroc. Romanii care au ramas blocați acolo se gasesc intr-o situație dificila, conform…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, duminica, in ședința de Guvern convocata de urgența la Palatul Victoria, ca o aeronava Tarom va zbura la Pretoria pentru a-i prelua pe cei 36 de cetateni romani blocati in Africa de Sud, dupa ce mai multe curse aeriene au fost anulate, in contextul aparitiei noii variante…

- Co ocazia serbarii a 103 ani de la realipirea Bucovinei la Romania-Mama, premierul Nicolae Ciuca a transmis, duminica, 28 noiembrie, un mesaj de unitate tuturor romanilor. ”De Ziua Bucovinei, mesajul trebuie sa fie unul de unitate. Contextul crizei sanitare ne obliga sa luam cele mai bune masuri pentru…

- Ministerul Apararii Nationale organizeaza miercuri si joi, cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, un maraton de vaccinare anti-COVID, in sase spitale militare din tara, care sunt si centre regionale de depozitare a serurilor impotriva infectiei cu SARS-CoV-2. Persoanele care doresc sa se vaccineze…

- Premierul Nicolae Ciuca, fost ministru al Apararii, a declarat vineri, la ceremonia de preluare a conducerii ministerului de catre Vasile Dincu, ca se desparte de institutia care a fost a doua familie pentru el. Ciuca a vorbit despre eforturile facute in ceea ce priveste invatamantul militar, dotarea…

- Președintele Klaus Iohannis și premierul interimar Florin Cițu, ales marți președinte al Senatului, nu participa la ședința solemna a Parlamentului, organizata cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. Saptamana trecuta, pe 17 noiembrie, Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului…