- Gigi Becali si-a exprimat public sprijinul pentru Ionut Lupescu la sefia FRF, ba chiar a militat ca fostul international sa candideze, dar acum a facut o declaratie uluitoare la adresa "Kaiserului". Afirmatia patronului de la FCSB a venit dupa ce Razvan Burleanu a sustinut ca Ionut Lupescu s-ar fi folosit…

- "Kaiserul" Ionuț Lupescu, candidatul generației de aur la funcția de președinte al Federației Romane de Fotbal, a declarat, ieri, la Sibiu, ca are de invațat de la fiecare om pe care il intalnește, intrebat fiind daca are ceva de invatat de la Razvan Burleanu."Eu consider ca am de invatat…

- Ionuț Lupescu, fostul component al „Generației de Aur”, principalul contracandidat al lui Razvan Burleanu la președinția Federației Romane de Fotbal, la alegerile din 18 aprilie, se va afla astazi in campanie electorala in județul Alba. Aflat in plin razboi mediatic cu Razvan Burleanu, declarativ și…

- In urma deciziei luate de Comitetul Executiv al Federației Romane de Fotbal, alegerile pentru presedintia FRF vor avea loc pe 18 aprilie. In afara președintelui actual, Razvan Burleanu, printre candidați se numara Ionuț Lupescu, Marcel Pușcaș, Sorin Raducanu, Victoraș Iacob.

- Lupta pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal (FRF) intre Ionut Lupescu si Razvan Burleanu se anunța una foarte echillibrata. Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani, și-a exprimat punctul de vedere vis-a-vis de diaputa dintre cei doi și anticipeaza o lupta stransa. „Nu sunt eu cel care…

- Razvan Burleanu a publicat un articol in care in acuza direct pe Mircea Sandu ca s-ar fi folosit de banii Federației Romane de Fotbal pentru a atribui contracte unor firme apropiate familiei sale. In articolul postat pe site-ul personal, actualul președinte FRF amintește doua firme, care și-au atins…

- Cele doua cluburi de fotbal din Lugoj cu drept de vot la alegerile pentru functia de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal asteapta sa vada ce isi propun candidatii. La alegerile de la mijlocul lunii aprilie, batalia pentru functia de presedinte s-ar putea duce intre actualul presedinte Razvan Burleanu…

- Ionuț Lupescu a venit ieri la București pentru a discuta cu componenții Generației de Aur în privința candidaturii la alegerile pentru șefia Federației Române de Fotbal. Dupa mai multe ore de discuții la care au participat printre alții Florin Prunea, Basarab Panduru, Victor Pițurca,…