VIDEO. Mesajul de Crăciun al președintelui Iohannis Președintele Klaus Iohannis a transmis in Ajunul Craciunului un mesaj catre toți romanii, intr-un video postat pe rețelele de socializare. ”Sa intampinam Nasterea Domnului cu bucurie si cu credinta, bucuria de ai simti aproape pe cei dragi si credinta in forta mantuitoare a compasiunii si a solidaritatii. Spiritul acestor sfinte sarbatori sa ne lumineze sufletele sa ne inspire, sa-i ajutam pe cei care au nevoie de sprijin si sa ne aduca impreuna, pentru ca doar uniti suntem mai puternici. Craciun fericit si multa sanatate, dragi romani!”, a transmis președintele in clipul publicat pe pagina sa… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

