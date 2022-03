Stiri pe aceeasi tema

- Damian Draghici trece prin momente cumplite. Cantarețul a anunțat pe pagina sa de socializare ca e in doliu. Fratele artistului a incetat din viața, iar acum interpretul se pregatește de inmormantare!

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut miercuri dimineața un apel catre milioane de evrei din intreaga lume ”sa nu ramana tacuți, pentru ca nazismul se naște din tacere, transmite Reuters. Referindu-se la bombardamentul de langa Babyn Yar din Kiev – locul unde au fost masacrați zeci de mii…

- Povestea a fost descrisa pe Facebook intr-o postare a Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.Fratele nostru a murit. Fapta sa eroica a incetinit semnificativ inaintarea inamicului, ceea ce a permis unitații sa redistribuie și sa organizeze apararea, se arata in postarea Statului Major Ucrainean.Potrivit…

- Jean-Jacques Savin, un aventurier francez in varsta de 75 de ani, a murit dupa ce a incercat sa traverseze Oceanul Atlantic, singur, intr-o barca cu vasle. Anuntul a fost facut de echipa sa de sprijin.

- Trei adolescenti din satul brasovean Ticusu Vechi si-au atacat vecinii in noaptea de Revelion, iar unul dintre musafirii acestora si-a pierdut viata, in urma unor lovituri de topor incasate de la unul dintre tinerii agresori. Fratele decedatului a suferit si el rani grave si a fost internat in spital.…

- Fratele lui Diego Maradona a murit. La puțin peste un an de la decesul marelui fotbalist, o alta tragedie a lovit familia lui Maradona. Hugo, cel mai mic dintre cei doi frați ai fostului decar magic argentinian, a incetat din viața la doar 52 de ani. El iși construise o cariera onorabila de jucator,…

- Boris Johnson a invocat invataturile lui Iisus Hristos pentru a indemna populatia sa isi faca o doza booster, intr-un mesaj emis pentru a marca un Craciun despre care a spus ca va fi "semnificativ mai bun" decat cel de anul trecut.

- Cardinalul Lucian indeamna la vaccinare. Mesajul de Craciun al Arhiepiscopului Bisericii Romane Unite cu Roma, Greco-Catolica In Scrisoarea Pastorala de Craciun, Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Romane Unite cu Roma, Greco-Catolica, indeamna la vaccinare. „Biserica susține autoritațile…