Stiri pe aceeasi tema

- Cu prilejul sfintelor Sarbatori ale Craciunului si Anului Nou transmit locuitorilor comunei Camar, angajaților primarei și colaboratorilor nostri implinirea tuturor dorintelor, alaturi de cei dragi.Craciun Fericit si un An Nou plin de realizari!SZABO Levente, Primarul comunei Camar Acest articol SZABO…

- Comentarea inițiativelor legislative ale deputaților din Parlamentul Republicii Moldova nu intra in competența ambasadorilor acreditați in țara noastra. Declarația a fost facuta de catre președintele fracțiunii PSRM, Corneliu Furculița, la postul de televiziune REN Moldova. Reacția vine dupa ce ambasadorul…

- Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon i-a adresat o scrisoare deschisa șefului Delegației UE la Chișinau, Peter Michalko, in care iși exprima ingrijorarea in legatura cu taraganarea anchetei in dosarul "Laundromatul rusesc". Potrivit lui, ancheta bate pasul pe loc, iar organele de drept din…

- CHIȘINAU, 28 nov – Sputnik. Exista o mulțime de cugetari nespus de frumoase despre flori spuse de-a lungul istoriei. Florile se regasesc și in metaforele ce descriu calitațile sufletului, faptele bune și, de asemenea, rugaciunile oamenilor catre Dumnezeu sunt descrise de unii scriitori creștini ca…

- Primul concert hibrid online-offline de jazz simfonic din Europa a fost susținut de solista și compozitoarea romana Elena Mindru, acompaniata de cvartetul ei finlandez și de Orchestra Naționala de Tineret a Moldovei. Proiectul hibrid a inclus o reprezentație live cu Orchestra Naționala de Tineret a…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, joi, un mesaj public pentru Franța, dupa atacul terorist de la Nisa, in urma caruia au murit trei persoane și mai multe au fost ranite. Șeful statului spune ca „Romania este alaturi de Franța in lupta impotriva extremismului”

- Candidatul Miscarii Politice Unirea la alegerile prezidentiale din Republica Moldova Dorin Chirtoaca condamna ”cu vehementa atacul furibund si declaratiile nesabuite ale ambasadei Federatiei Ruse in R. Moldova, la adresa ambasadei Romaniei si a ambasadorului Daniel Ionita” si cere inmanarea unei…

- A devenit o tradiție proasta in intregul spațiu ex-comunist, ca și in țarile lumii a treia, ca ambasadorii SUA și ai UE sa povațuiasca opinia publica, factorii de decizie cum trebuie sa gindeasca, ce e bine și ce e rau. Astfel a comentat jurnalistul și analitul politic Iurie Roșca poziția șefului Delegației…