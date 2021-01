VIDEO Merkel: Germania are ''responsabilitatea perpetuă'' de…

Cancelarul german Angela Merkel a afirmat miercuri, in Ziua internationala de comemorare a Holocaustului, ca Germania are "responsabilitatea perpetua" de a nu lasa sa piara amintirea victimelor acestuia si s-a declarat "profund rusinata" de atrocitatile comise de nazisti, relateaza dpa.



Intr-un mesaj video in cadrul unui eveniment organizat de Alianta pentru comemorarea Holocaustului, ONU si Unesco, Merkel a indemnat la combaterea "cu fermitate atat a antisemitismului fatis cat si a celui disimulat, atat a negarii cat si a relativizarii Holocaustului", precum si la vigilenta "pentru…