(video) Mercedes-Benz anunţă despre producţia a jumătate de milion de sedanuri S-Class W222 Sarbatoare la Mercedes-Benz. Acum cateva ore, sedanul cu numarul 500.000 din generația curenta S-Class a parasit linia de productie a uzinei din Sindelfingen. Varful de gama actual este produs pentru piața globala din 2013 in exclusivitate pe aceasta platforma germana.Pana cand va aparea noua generatie, in aproximativ un an de zile, productia totala de W222 o va depasi pe cea a W221, care la fel a trecut de putin peste 500.000 de exemplare. Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…

Sursa articol: unimedia.md

