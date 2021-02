Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul francez a decis sa permita cantinelor universitare sa ofere un meniu complet la prețul de un euro pentru cei mai nevoiași studenți. Asta reprezinta un ajutor nesperat la care apeleaza multi studenti din Franta, care si-au pierdut locurile de munca din cauza masurilor antiepidemice, scrie sambata…

- Elevii si studentii vor fi testati pentru depistarea virusului SARS-CoV-2, conform procedurilor in vigoare, la intoarcerea in institutiile de invatamant ale Ministerului Apararii Nationale (MApN), informeaza MApN printr-un comunicat. Precizarea vine in contextul in care institutiile de invatamant preuniversitar…

- Traficul de false teste negative COVID, care se vand cu pana la 300 de euro pe bucata, este in floare in marile aeroporturi din Europa, dupa cum avertizeaza Europol. Țarile unde traficul este in floare sunt Marea Britanie, Franța, Spania și Olanda, conform news.ro . In Spania și Olanda, certificatele…

- In Franta, presedintele Emmanuel Macron vrea sa ajute studentii, tot mai stresati de aceasta criza sanitara din cauza careia nu mai pot face cursurile universitare in bancile facultatilor. Universitatile sunt inchise de peste 2 luni iar cursurile se pot face doar de la distanta. Acum, seful de la Palatul…

- Papa Francisc a aprobat joi un decret ce recunoaste "virtutile eroice", un prim pas pentru canonizarea medicului francez Jerome Lejeune, un cunoscut militant antiavort, care in 1959 a descoperit anomalia cromozomica ce provoaca sindromul Down, relateaza EFE, potrivit Agerpres. Jerome Lejeune…

- Pedepse importante date de judecatori in cazul membrilor unui clan din localitatea Pacureți, județul Iasi, care si-au trimis copiii sa fure la metroul din Paris in timpul campionatului european de fotbal din 2016. Aceștia au primit pedepse care totalizeaza 60 de ani de inchisoare. In Franța, minorii…

- ​Tehnicianul Cosmin Contra a declarat, vineri seara, ca vrea sa se desparta pe cale amiabila de Dinamo, subliniind ca nu mai vrea sa faca parte din acest proiect."Amândoua partile vrem sa ne despartim, dar nu ajungem la o solutie amiabila. Eu nu ma mai identific cu acest proiect,…

- Sursele de venit ale studenților francezi sunt extrem de limitate, iar slujbele sezoniere care le aduceau o gura de oxigen nu se mai gasesc din cauza carantinei. O realitate care le adancește și mai mult starea de saracie, dupa cum constata corespondenta noastra la Paris, Mihaela Antoche.