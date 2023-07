(VIDEO) Mehedinți: Incendiu la un depozit de sortarea deșeurilor Un incendiu a izbucnit, ieri dupa amiaza, la un depozit de sortarea deșeurilor din municipiul Drobeta Turnu Severin. Trei echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit cu trei autospeciale pentru localizarea și lichidarea incendiului.La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta la deșeuri reciclabile pe o suprafața de aproximativ 200 mp, cu pericol de propagare. Acesta a fost localizat in limitele gasite, pompierii impiedicand extinderea flacarilor, reușind sa salveze un utilaj de sortare a deșeurilor. Din fericire, nu au fost inregistrate victime.Cauza probabila… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

