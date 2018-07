Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle face parte acum din familia regala a Marii Britanii. Așa ca este nevoita sa respecte anumite reguli. Printre ele se numara și anumite interdicții alimentare. Spre exemplu, Merghan Markle nu are voie sa manance usturoi in public. Motivul are legatura cu deciziile luate de Regina Elisabeta.…

- Ieri, toți admiratorii casei regale britanice au fost incantați sa le vada la primul lor eveniment comun pe Regina Elisabeta a II-a și pe proaspata soție a Prințului Harry. Sau Ducesa de Sussex, daca e sa-i spunem pe numele ei oficial. Cele doua au participat la o calatorie cu trenul regal spre Cheshire,…

- Ducesa de Sussex, Meghan Markle, s-a aflat in atentia tuturor odata cu participarea sa la primul evenimentul desfasurat la Palatul Buckingham - parada Trooping the Colour - care a avut loc sambata 9 iunie, de ziua oficiala a Majestatii sale Regina Elisabeta a II-a, scrie agerpres.ro.

- Abia a intrat in familia regala a Marii Britanii, ca Meghan Markle are deja un capital destul de mare de imagine. Ducesa de Sussex avea fanii ei inainte de a deveni soția prințului Harry, dar de la anunțarea logodnei și pana la nunta care a avut loc pe 19 mai, a reușit sa atraga o mulțime de admiratori.…

- Acum, ca Meghan Markle a intrat cu drepturi depline in cea mai faimoasa Casa Regala din lume, a sosit timpul sa renunțe la anumite obiceiuri care nu i se cuvin unei Ducese și sa urmeze cateva reguli de eticheta regala.

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii (92 de ani) a uimit, din nou, cu o aparitie in culori vibrante la nunta nepotului sau, printul Harry, cu actrita Meghan Markle. Potrivit specialistilor, in tinuta suveranei sunt ascunse mici detalii.