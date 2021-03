Printul Harry si fosta actrita americana Meghan Markle s-au casatorit in secret cu trei zile inainte de grandioasa ceremonie oficiala urmarita de milioane de persoane din intreaga lume in 2018, a dezvaluit ea intr-un interviu difuzat duminica seara la CBS, scriu Reuters si AFP.



"Cu trei zile inainte de nunta noastra, ne-am casatorit", a spus ducesa de Sussex, povestind ca si-au spus da in fata arhiepiscopului de Canterbury, Justin Welby, inainte de mareata ceremonie din 19 mai 2018.





"Nimeni nu stie. Dar l-am chemat pe arhiepiscop si i-am spus: +Acest spectacol…