VIDEO. Mega-podul prin care China vrea să impresioneze întreaga lume Podul va fi inaugurat in acest an și va uni regiunile Hong Kong, Macao și Zhuhai, transmite Business Insider . Construcția se intinde pe 54,71 kilometri. Practic, este cel mai mare pod din lume care tranziteaza o suprafața marina. Astfel, estuarul Zhujiang va putea fi traversat pe acest pod in circa o ora. Podul are șase benzi și patru tuneluri, dintre care unul este subacvatic. Podul va fi funcțional pentru urmatorii 120 de ani. Deși oficialii chinezi nu au oferit inca o cifra legata de costul total al proiectului, unii specialiști estimeaza ca aproximativ 15 miliarde de dolari ar fi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

