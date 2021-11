Stiri pe aceeasi tema

- Camelia Ciorica este psiholog. A terminat anul trecut Facultatea de Psihologie si pentru ca in pandemie nu a putut face foarte multa practica s-a gandit sa faca voluntariat si sa vina in sprijinul pacientilor cu COVID-19. Nu a mers intr-un spital mare, ci la unul mai mic, de provincie, unde insa…

- Oamenii de știința au anunțat ca pandemia de Covid-19 s-ar putea termina in 2022. Pe de alta parte, cazurile de infectare cu coronavirus au explodat in mai multe țari europene. Experții au analizat momentul cand Covid-19 va face tranziția de la pandemie la epidemie. Potrivit oamenilor de știința, coronavirusul…

- Oamenii se vacineaza antigripal ca sa scape de COVID: „Si asa sunt raceli amandoua". Medicii de familie spun ca anul acesta ne asteapta o campanie de vaccinare antigripala „cum n-am mai intalnit pana acum". Suprapusa peste imunizarea anti-COVID-19, peste valurile de neincredere si de dezinformare…

- "(...) am ales sa credem aceste persoane, in loc sa ne uitam totusi la ceea ce spun expertii, la datele reale, la datele stiintifice. Inclusiv din Romania, saptamanal, se transmit aceste rapoarte, aceste analize care ne arata ca, in momentul de fata, din toate cazurile care, din pacate, pierd lupta…

- ​Erno Kovacs, un organizator al protestelor anti-COVID și anti-vaccin din Zalau, s-a infectat cu coronavirus. A ajuns internat in spital, de unde indeamna lumea sa se vaccineze: „Imi pare rau ca nu m-am vaccinat, nu lasați sa treaca timpul”. Publicația locala Zalau24 relateaza ca Erno Kovacs, un om…

- Certificatul verde digital al Uniunii Europene urmeaza sa fie folosit și pe teritoriul Romaniei, nu doar pentru calatoriile internaționale. Premierul Florin Cițu a propus duminica, in cadrul unei videoconferințe cu prefecții, folosirea certificatului pentru desfașurarea nunților in localitațile unde…

- Cotidianul The Washington Post il indeamna in editorialul sau pe președintele american Joe Biden sa „revigoreze batalia cu Covid-19”. Și alte publicații fac un apel „strategic” catre președinte. Virusul „nu pleaca nicaieri, nu va fi complet eradicat, sunt posibile noi variante, imunitatea de turma nu…

- Cea mai mare analiza in timp real din lume– realizata pentru a compara imunitatea naturala (dobandita in urma unei infectii anterioare) cu protectia oferita de unele dintre cele mai potente vaccinuri disponibile in prezent – arata ca reinfectiile sunt mult mai putin comune decat se estimase initial,…