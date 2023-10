Orientare în alergare: CSS Baia Sprie la Cupa Ady si ”In Memoriam Deak Attila”

In organizarea CS ADY LICEUM Oradea, la sfarsitul saptamanii trecute s-a desfasurat In Memoriam si Cupa Ady ed. 2023 la Orientare in Alergare, in imprejurimile padurii Felcheriu. Competitia foarte bine organizata a constat din doua etape… [citeste mai departe]