Stiri pe aceeasi tema

- Recensamantul populației in Romania a pornit cu stangul. Institutul Național de Statisctica a anunțat luni ca platforma de autorecenzare are probleme din cauza numarului mare de utilizatori. Autorecenzarea a inceput luni dimineața, iar platforma a avut probleme din cauza numarului mare de vizitatori.…

- Neymar, vedeta echipei Paris Saint-Germain, a fost convocat la echipa nationala de catre selectionerul brazilian Tite in vederea ultimelor doua meciuri din preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2022 din Qatar, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Centrul Infotrafic anunta, vineri seara, circulatie in conditii de ninsoare pe artere din mai multe judete, inclusiv pe A 1 si A 10. In judetele Sibiu si Harghita traficul este ingreunat din cauza zapezii, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Premierul francez Jean Castex a anuntat, joi, suspendarea pasaportului de vaccinare impotriva coronavirusului la data de 14 martie, ceea ce i-a permite sarbului Novak Djokovici, care nu este imunizat, sa participe in mai la turneul de la Roland Garros, informeaza L’Equipe, citat de news.ro. Fii…

- Reactii dure au aparut dupa ce FIFA a adoptat o solitie de compromis si nu a exclus imediat Rusia din preliminariile Cupei Mondiale. FIFA a decis doar ca aceasta tara sa joace in locuri neutre sub numele federatiei sale - Uniunea de Fotbal a Rusiei (RFU). Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un incendiu a izbucnit vineri seara intr-un apartament dintr-un bloc din Sibiu. 45 de persoane au fost evacuate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Liga italiana de fotbal are in vizor un proiect privind organizarea in Statele Unite a unui turneu care sa reuneasca cele 20 de cluburi din Serie A pe durata Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, ce va avea loc iarna viitoare (21 noiembrie-18 decembrie), informeaza cotidianul L'Equipe, citat de Agerpres.…

- Air France-KLM intentioneaza sa atraga pana la 4 miliarde de euro pentru a rambursa fondurile de stat primite din cauza pandemiei de Covid-19, a anuntat joi compania aeriana, eclipsand castigurile robuste in urma unei redresari a calatoriilor aeriene, informatie care a dus la scaderea actiunilor…