- Echipa Manchester United a castigat cu scorul de 3-2 partida de sambata, din deplasare, cu Brighton, din etapa a 3-a din Premier League, in urma unui meci care a avut zece minute de prelungiri. Pe Falmer Stadium, gazdele au deschis scorul din penalty, in minutul 40, prin Neal Maupay, dar autogolul lui…

- United a avut un mare noroc. ”Centralul” Kavanagh a pus capat partidei, apoi, alertat de Video Assistant Referee, acesta a dictat 11 metri la hențul lui Maupay și Bruno Fernandes a transformat. Brighton a dominat copios repriza a doua și a avut cinci bare! Brighton nu merita sa piarda acest meci, cu…

- Sevilla FC s-a calificat in finala Europa League la fotbal, dupa ce a invins-o pe Manchester United cu scorul de 2-1 (1-1), duminica seara, la Koln. Andaluzii, care au castigat competitia de cinci ori (record), s-au impus prin golurile marcate de Suso (26) si Luuk de Jong (78), dupa ce United a deschis…

- FC Sevilla s-a calificat pentru a sasea oara in finala Ligii Europa, dupa ce a invins, duminica, la Koln, cu scorul de 2-1 (1-1), formatia Manchester United, in semifinale. Echipa andaluza a castigat precedentele cinci finale ale Ligii Europa/Cupei UEFA in care a evoluat, in sezoanele 2005/06, 2006/07,…

- Dupa victoria cu 5-0 din Austria, a doua manșa a confruntarii dintre Manchester United și LASK Linz a fost o simpla formalitate pentru formația engleza. Echipa antrenata de Ole Gunnar Solskjaer s-a impus cu 2-1, într-un meci în care austriecii au avut mai multe ocazii importante.Echipa…

- Dupa victoria de sambata a „tunarilor“ de la Arsenal in fata lui Manchester City, scor 2-0, duminica a venit randul altei echipe din Londra, Chelsea , sa elimine o formatie din Manchester, mai exact pe United, in faza semifinalelor Cupei Angliei. Chelsea s-a impus pe „Wembley“ cu 3-1. Golurile invingatorilor…

- Liverpool a obtinut a 24-a sa victorie consecutiva pe teren propriu in campionatul de fotbal al Angliei dupa 2-0 cu Aston Villa. Partida disputata pe „Anfield” a contat pentru etapa a 33-a din Premier League. „Cormoranii”, care au deja asigurat titlul in acest sezon, s-au impus prin golurile marcate…