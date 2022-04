VIDEO: Măsurile economice și sociale din pachetul ”Sprijin pentru România”. LISTA anunțată de Coaliție VIDEO: Masurile economice și sociale din pachetul ”Sprijin pentru Romania”. LISTA anunțata de Coaliție Coaliția guvernamentala a anunțat luni seara pachetul de masuri economice și sociale ”Sprijin pentru Romania”, pentru ajutorul cetațenilor in situația de criza. Pachetul de masuri este in valoare de 17,3 miliarde de lei, dintre care 9 miliarde de lei sunt fonduri europene, iar 8,3 miliarde de lei sunt de la bugetul de stat. Pe lista […] Citește VIDEO: Masurile economice și sociale din pachetul ”Sprijin pentru Romania”. LISTA anunțata de Coaliție in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția de guvernare s-a reunit, luni dupa-amiaza, pentru a definitiva un plan de masuri sociale și economice in actuala criza generata de creșterea prețurilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Coaliția de guvernare se reunește luni pentru a finaliza un pachet de masuri sociale menite sa contracareze explozia preturilor. Scolarii care iau burse sociale vor primi si vouchere de cate 30 de euro lunar, iar familiile nevoiase ar urma sa primeasca tichete a cate 50 de euro din doua in doua luni.…

- Liderii coalitiei de guvernare urmeaza sa prezinte, luni, pachetul de masuri economice si sociale ce urmeaza sa fie luate in contextul valului de scumpiri din ultima perioada. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat saptamana trecuta ca masurile economice si sociale cuprinse in pachetul “Sprijin…

- Liderii coalitiei de guvernare urmeaza sa prezinte, luni, pachetul de masuri economice si sociale ce urmeaza sa fie luate in contextul valului de scumpiri din ultima perioada. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat saptamana trecuta ca masurile economice si sociale cuprinse in pachetul ‘Sprijin…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat sambata, la Cheile Gradistei, ca pachetul de masuri Sprijin pentru Romania, in valoare de 17,3 miliarde de lei, va fi prezentat luni de liderii coalitiei, subliniind ca acesta reprezinta o premiera, deoarece este pentru prima data cand un guvern vine cu un…

- „In acest moment s-a mai pregatit un pachet, Sprijin pentru Romania, de aproximativ 17,3 miliarde lei si am plecat in primul rand sa gasim sursa de finantare, sa ramana sustenabil si sa avem un buget totusi sustenabil anul acesta, cu toate aceste crize suprapuse. S-au gasit fonduri si am inceput sa…

- „In cadrul sedintei de Coalitie de astazi, desfasurata la Palatul Victoria, a fost analizata forma finala a pachetului de masuri economice si sociale pregatite pentru protejarea populatiei si economiei de efectele crizelor pe care le traverseaza Romania.Masurile pe care Guvernul le va implementa vor…

- Ajutoarele sociale, șomajul, indemnizațiile și subvențiile se MAJOREAZA. Lista completa și sumele cu care cresc Ministrul Muncii, Constantin Budai, a anunțat miercuri majorarea drepturilor de care beneficiaza o serie de categorii sociale din Romania. Practic, este vorba despre actualizarea lor cu rata…