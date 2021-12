Stiri pe aceeasi tema

- Consumatorii casnici vor beneficia de compensații pentru facturile la gaz și caldura in perioada rece a anului. Un proiect de lege in acest sens a fost votat astazi in Parlament, in prima lectura.

- Președintele UDMR Kelemen Hunor spune ca negocierile privind funcția de premier s-au blocat pentru ca și PNL, și PSD vor postul pentru președintele partidului – Florin Cițu, respectiv Marcel Ciolacu. Propunerea a fost ca funcția de prim-ministru sa fie deținuta prin rotație de catre PNL, PSD și UDMR:…

- Numarul ministerelor ar putea crește pana la 20, a fost una din temele discutate marți de liderii PNL, PSD și UDMR, anunța liderul liberalilor, Florin Cițu. „Nu am discutat despre ministere sau despre funcția de premier. Este o discuție despre extinderea numarului de ministere. Maxim 20”, spune Florin…

- Comisia Europeana ar putea propune soluții in cazul scumpirii energiei Foto: Alex Lancuzov. Comisia Europeana urmeaza sa recomande mâine statelor membre sa foloseasca taxele pentru certificate verzi din facturile la energie, pentru a ajuta inclusiv prin plați directe consumatorii vulnerabili…

- Timisoreanca Maria Grapini, europarlamentar PPU (social-liberal), membru in grupul S&D, a avut o intervenție tranșanta, in prezența comisarului european... The post Maria Grapini: „Comisia Europeana trebuie sa adopte masuri urgente. Milioane de cetațeni nu-și pot plati facturile pentru energie și incalzire!”…

- Ciolacu a precizat ca așteapta invitația la consultari din partea șefului statului și ca spera ca Iohannis sa renunțe la a mai susține guvernul Cițu și coaliția de dreapta. ”Cei de al USR-PLUS au fost parte la aceasta guvernare. Nu sunt adeptul isteriilor politice. In acest moment, constituțional, totul…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat Hotararea numarul 73 prin care se propune stabilirea unor masuri necesar a Post-ul CNSU a ridicat de la 4 la 6/mie pragul incidenței pentru care se aplica anumite masuri apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Facturile romanilor la energie electrica și gaze naturale vor fi compensate, a anunțat ministrul Energiei, Virgil Popescu. El a prezentat un proiect de ordonanța care prevede facturi mai mici la electricitate pentru aproximativ 13 milioane de romani din 5,7 milioane de gospodarii, care au un consum…