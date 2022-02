Stiri pe aceeasi tema

- „Azi vom adopta o serie de decizii pentru sprijinirea mediului de afaceri din Romania. Vom accesa instrumentele financiare și granturile pentru sectoarele afectate și vom implementa scheme de ajutor de stat pentru investiții noi și garanții pentru credite. Vom crea cadrul legal pentru plata contractelor…

- ”Astazi vom adopta o serie de decizii pentru sprijinirea mediului de afaceri din Romania. Prin Programul de Guvernare, ne-am asumat ca obiectiv stimularea economica, sustinerea investitiilor strategice in infrastructura, in sanatate, in educatie, inovare si digitalizare precum si reducerea decalajelor…

- Dupa ce industria HoReCa a fost una dintre cele mai afectate in pandemie, deși turismul este o sursa buna de atras bani la buget, premierul cauta soluții atat pentru antreprenori, cat și pentru turism. Masuri luate pentru salvarea HoReCa Premierul a anunțat ca una dintre primele masuri luate este aceea…

- Un numar de 13.836 de firme și alți beneficiari și-au primit granturile de capital de lucru de câte 2.000 - 150.000 de euro fiecare, în cadrul Masurii 2 a schemei de ajutoare de stat COVID-19, dar mai trebuie platiți 2.885 de solicitanți admiși pe lista de așteptare. StartupCafe.ro a aflat…

- Premierul Nicolae Ciuca anunța ca Guvernul va adopta, miercuri, o ordonanța de urgența pentru reintroducerea șomajului tehnic cauzat de pendemia de COVID-19. Indemnizația va fi de 75% din salariul de baza, dar nu mai mult de 75% din caștigul salarial medi

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat ca nu exista un cadru legal care sa permita romanilor sa nu plateasca factura la energie sau gaze si sa nu aiba penalitati, aratand ca Guvernul trebuie sa vina cu un cadru legal

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, ca majorarea salariilor din sistemul public, conform Legii 153/2017, ar putea avea loc, daca incasarile la bugetul de stat vor creste.El a afirmat, in cadrul unei emisiuni la TVR 1, ca pentru Guvernul pe care il conduce nu este "confortabil" sa amane aplicarea…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, vineri, la inceputul ședinței de Guvern, ca Executivul nu va aproba coborarea plafonului de incadrare ca microintreprinderi de la 1 milion de euro la 500 de mii de euro, masura ce era planificata pentru a intra in vigoare de la 1 ianuarie. De asemenea, prim-ministrul…