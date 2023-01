VIDEO: Mașinile lui Andrew Tate, confiscate de autoritățile române Autoritațile romane au inceput sambata (14 ianuarie) sa ridice mașini de lux de pe o proprietate din apropierea capitalei, in cadrul unei anchete penale privind presupusul trafic de persoane care a dus la arestarea personalitații controversate de pe internet, Andrew Tate. Procurorii romani de combatere a crimei organizate i-au reținut pe Tate, pe fratele sau Tristan și pe doua persoane suspecte, de sex feminin din Romania, pe 29 decembrie, fiind acuzați de formarea unei bande criminale pentru exploatarea sexuala a șase femei. Aceștia au negat ca ar fi comis vreo infracțiune. Un reporter Reuters… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

