- Sfarsitul minivacantei de Paste se simte in traficul rutier de la iesirea din Buzau, masinile formand coloane de peste patru kilometri la intrarea pe podul metalic de la Maracineni. Aglomeratia din aceste zile doar inceputul unei perioade de cosmar pentru soferii care vor tranzita acest tronson din…

- Sute de camioane se adunasera, marti dimineata, in vamile de la granita cu Ungaria, tara care a ridicat luni la ora 23:00 restrictiile pentru traficul greu impuse trei zile, in perioada Pastelui Catolic. Astfel, desi se lucreaza peste capacitatea normala a punctelor de trecere a frontierei,…

- Potrivit aplicatiei online a Politiei de Frontiera, care ofera informatii despre timpii de asteptare pentru controlul documentelor la tranzitarea granitelor, la intrarea in Ungaria sunt formate coloane de camioane si au crescut timpii de asteptare pentru control pana la 500 de minute. Sute…

- In aceste zile, circulatia pe podul de la Maracineni, care face legatura intre Capitala si zona Moldovei, irita la maximum nervii soferilor. Sensul dinspre Ramnicu Sarat este macinat de gropi adanci si din acest motiv se circula si cu 2 km/h.

- Polițiștii din județene Giurgiu, Suceava și Buzau au efectuat o prindere in flagrant delict și 13 percheziții domiciliare la persoane banuite ca, in perioada octombrie 2017 – februarie 2018, ar fi achiziționat și comercializat țigari provenite din contrabanda. Mașinile in care au fost gasite țigarile…

- Firma responsabila de refacerea carosabilului a facut o lucrare de mantuiala. Cel putin asa reiese din masurile luate de Politia Rutiera. Drumarii au fost amendati pentru ca nu au adus asfaltul la starea initiala, dupa ce au intervenit pe calea de rulare catre orasul Buzau. „Am primit si sesizari din…

- Un accident rutier s-a produs joi seara la ieșirea de pe podul de la Maracineni, pe sensul de mers dinspre Ramnicu Sarat. Un biciclist baut s-a dezechilibrat și a cazut in fața mașinii conduse de o buzoianca de 41 de ani. Un alt biciclist, accidentat miercuri seara, a murit la spital. Potrivit polițiștilor,…