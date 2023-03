Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane, dintre care doua arestate preventiv, sunt cercetate de politistii si procurorii din Bucuresti intr-un dosar de inselaciune, fals si uz de fals, fiind suspectate ca au indus in eroare firme de inchiriere a masinilor din Capitala si din Cluj, folosind acte de identitate false pentru a intra…

- Trei persoane, dintre care doua arestate preventiv, sunt suspectate ca au indus in eroare firme de inchiriere a masinilor, folosind acte de identitate false pentru a intra in posesia unor autoturisme de lux si a le valorifica fara drept. Prejudiciul este de aproximativ 75.000 de euro. Politistii Directiei…

- Un barbat de 28 de ani este cercetat de politistii din Bucuresti pentru violare de domiciliu si distrugere, dupa ce a intrat intr-un imobil din Sectorul 2 si a provocat un incendiu, care s-a extins apoi la o alta cladire. Prejudiciul este de circa 60.000 de euro. Politistii Directiei Generale de Politie…

- Politistii au facut, joi dimineata, 12 perchezitii in judetele Dambovita, Arges, Prahova, Constanta, Bacau si in Bucuresti, intr-un dosar de inselaciune in care mai multe persoane sunt suspectate ca au obtinut indemnizatii de la AJPIS Dambovita, pe baza unor documente false prin care se arata ca activitatea…

- Noua percheziții au avut loc in Bucuresti si Ilfov, fiind vizata o firma care vindea online parfumuri contrafacute si nici nu inregistra integral in documentele contabile veniturile obtinute. Aproape 1.800 de sticle de parfum au fost ridicate, avand o valoare de piata de aproximativ 700.000 de lei.…

- Politistii au facut 17 perchezitii in Bucuresti si in judetele Ialomita, Buzau, Prahova si Calarasi la persoane suspectate de contrabanda cu tigari. Peste o tona de tutun a fost confiscata. ”Ieri seara, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Sindicatul Europol a postat, luni, pe pagina sa de Facebook, imagini cu noile uniforme de poliție care s-au rupt la o luna de cand au fost primite ca echipament nou. Potrivit sindicalistilor, pantalonii s-au rupt, jachetele s-au uzat, iar inscriptiile cu “Politia” s-au dezlipit. ”De un an de zile semnalam…

- Autoritațile au intrat, luni, in alerta dupa ce o femeia din București a sunat la numarul de urgența 112 și a spus ca soțul ei și-a ucis fiica, apoi a incendiat locuința. „In jurul orei 14.00, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 24 au fost sesizați cu privire la…