Stiri pe aceeasi tema

- O mașina a ars in totalitate, miercuri, la intersecția bulevardelor Mircea Voda cu Unirii, din Capitala, anunța pompierii din cadrul ISU București - Ilfov, informeaza Mediafax Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Un barbat a fost retinut de politistii din judetul Suceava pentru violenta in familie dupa ce sotia sa, in varsta de 27 de ani, a intrat intentionat cu masina intr-un parapet metalic, incercand sa se sinucida. Cu o seara inainte, intre cei doi a avut loc un conflict, femeia fiind agresata. Fii…

- Politia a efectuat 115 arestari in zona Parisului, in urma victoriei Frantei in meciul de la Cupa Mondiala in fata Marocului. La Montpellier, un baiat de 14 ani a murit dupa ce a fost lovit de o masina, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Exploziile au fost auzite la Kiev, relateaza presa ucraineana. O alarma aeriana a fost declarata pe intreg teritoriul Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Armata rusa a lovit linia frontului din Herson. Atacul ar fi fost comis cu rachete "Grads" și artilerie grea, a informat poliția din regiune, transmite publicația Ukrinform. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Biserica cu hramul „Sfantul Mare Mucenic Gheorghe” a Manastirii „Sfantul Ioan cel Nou de la Suceava” implinește pe 6 noiembrie 500 de ani de la sfințire. Cu aceasta ocazie, Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei va oficia Sfanta Liturghie la altarul exterior al așezamantul monahal. Fii…

- Un tanar in varsta de 26 de ani a murit, sambata, dupa ce mașina pe care o conducea a fost lovita de un TIR, pe raza localitații Campulung Moldovenesc, județul Suceava. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Mașina manelistului Tzanca Uraganu, un Ferrari, a fost implicata intr-un accident rutier, vineri seara, in Bragadiru. Conform unor surse, la volan era fratele manelistului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…