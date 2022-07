VIDEO Mașină școală de șoferi lovită pe trecerea de pietoni Doua autoturisme au fost implicate intr-un eveniment rutier, produs la Gherla, pe soseaua principala, in centrul municipiului. In jurul orei 9,30, o masina Scoala de soferi, care pregatea un barbat, circula dinspre centru spre strada Clujului. Ajunsa la o trecere de pietoni din Piata Libertatii, a oprit pentru a permite unui tanar sa traverseze. Din spate circula un autoturism condus de o tanara, care din cauza faptului ca nu ar fi paatrat distanta corespunzatoare, a intrat in coliziune cu masina din fata. In urma impactului au rezultat doar pagube materiale, iar accidentul s-a incheiat amiabil.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

