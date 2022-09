VIDEO Mașină răsturnată, în municipiul Brașov Accident rutier, in aceasta seara, in municipiul Brașov. Un autoturism s-a rasturnat, pe strada Avram Iancu, aproape de intersecția cu strada Nicopole. Din fericire, potrivit martorilor, se pare ca nu exista victime. Mașina s-a rasturnat dupa ce a acroșat un microbuz. Traficul este ingreunat in zona. Sursa: VIOREL MIHAI Daca apreciezi știrea, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra de Facebook, printr-un Like ! Noutați RAPID și pe canalul de Telegram: Abonați-va AICI The post VIDEO Mașina rasturnata, in municipiul Brașov appeared first on Stiri Brasov - NewsBV -… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

