- Dosar penal pe numele unui tanar de 26 de ani, in județul Timiș. El este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a urcat la volan, deși era drogat. Mai mult, individul avea și permisul de conducere suspendat.

- Polițiști din cadrul Poliției municipiului Vatra Dornei au oprit pentru control pe raza localitatii autoturismul condus de un localnic de 32 de ani. Din verificarile efectuate de politisti in bazele de date, s-a constatat faptul ca, barbatul de 32 de ani nu poseda permis de conducere. In cauza s-a intocmit…

- Ieri, 11 mai 2021, polițiștii rutieri din Alba Iulia au intocmit dosar de cercetare penal, pentru conducere fara permis, fața de un tanar de 24 de ani, din comuna Mihalț. Acesta a fost oprit, in trafic, pe strada Al. I Cuza din Alba Iulia, intrucat avea montate lumini neomologate. In urma verificarilor…

- Un barbat prins recent beat la volan, cu dosar penal și fara drept de a conduce, s-a ales cu un nou dosar penal, dupa ce aceiași polițiști l-au observat din nou in trafic. Prinderea barbatului de catre echipajul de la Secția Rurala Marginea nu s-a dovedit simpla, acesta incercand sa scape prin ...

- Vineri, 16 aprilie, ora 23.50, polițiștii din cadrul Secției 13 Poliție Rurala Balcauți, au identificat in trafic pe drumul comunal 38, pe raza loc. Slobozia Sucevei, com. Granicești, autoturismul condus de catre un barbat de 50 ani, din com. Granicești. Intrucat conducatorul auto emana halena alcoolica…

- La volan fara permis prin Cetatea de Balta: Dosar penal pentru un tanar de 35 de ani Un barbat de 35 de ani, din comuna Cetatea de Balta a fost depistat de polițiști pe raza comunei, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. La data de 12 aprilie 2021, in jurul orei…

- O patrula din cadrul Secției 14 Poliție Rurala Vama a oprit pentru control pe D.J. 176 in comuna Moldovita, autoturismul condus de un localnic de 46 de ani. Din verificarile efectuate de politisti in bazele de date, s-a constatat faptul ca, barbatul de 46 de ani nu detine permis de conducere pentru…

- Tanar de 28 de ani din Alba, prins DROGAT la volan de polițiștii din Cluj. S-a ales cu dosar PENAL Un tanar din județul Alba a fost prins de polițiști in timp ce conducea un autoturism, deși era sub drogurilor. Potrivit IPJ Cluj, in jurul orei 19.32, un conducator auto in varsta de 28 de ani, din judetul…