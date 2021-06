VIDEO Mașină de Poliție filmată în timp ce depășește în curbă, pe linie continuă Tocmai cei care amendeaza abaterile din trafic, sunt filmați in timp ce sfideaza toate regulile. O mașina de poliție a fost surprinsa de camera de bord a unui șofer in timp ce face o depașire iresponsabila. De altfel, polițistul care a ales sa faca aceasta manevra putea provoca o adevarata tragedie. Autospeciala de Poliție a […] The post VIDEO Mașina de Poliție filmata in timp ce depașește in curba, pe linie continua appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

