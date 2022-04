Stiri pe aceeasi tema

- Patru barbați, cu virstele cuprinse intre 20 și 27 de ani, originari din raioanele Hincești și Nisporeni, au fost arestați fiind invinuiți de tilharie. Organizatorul, in virsta de 20 de ani, este deținut in Penitenciarul nr.-15 Cricova, care iși ispașește pedeapsa cu inchisoare pentru omor. Invinuiții…

- Patru barbați, cu varstele cuprinse intre 20 și 27 de ani, originari din raioanele Hincești și Nisporeni, au fost arestați fiind invinuiți de talharie. Organizatorul de 20 de ani este deținut in Penitenciarul din Cricova, unde iși ispașește pedeapsa pentru omor.

- Polițiștii din Hincești au fost sesizați la 2 aprilie despre un caz de furt. Victima, un barbat de 23 de ani, locuitor al satului Lapușna din raionul Hincești, a comunicat oamenilor legii ca a depistat lipsa mai multor bunuri și instrumente electrice din gospodarie.

- Polițiștii orașului Recaș efectueaza cercetari fața de trei barbați, in varsta de 22, 27 și 33 de ani, banuiți de comiterea infracțiunii de „talharie calificata”. Aceștia au fost identificați, miercuri, insa erau cautați de mai mult timp. In data de 16 iulie 2018, barbații au patruns intr-un imobil…

- Doi tineri cu varsta de 22 și 23 de ani, din Capitala au fost plasați pentru 30 de zile de arest pentru comercializarea ilegala a drogurilor.Potrivit poliției, suspecții au fost reținuți in flagrant in timp ce plasau drogurile in ascunzișuri.

- Doi tineri, locuitori a capitalei, au fost reținuți și plasați in arest pentru 30 de zile, pentru comiterea unui atac talharesc. Aceștia au atacat un tanar de 21 de ani, i-au aplicat lovituri peste tot corpul, dupa care i-au sustras bunurile materiale.

- Retinuti pentru talharie calificata Patru tineri au patruns in locuinta unui barbat, din localitatea Aliman, cu care ar fi consumat bauturi alcoolice, iar la un moment dat acestia ar fi sustras, prin violenta, portofelul gazdei de 83 de ani.Oficial de la IPJ Constanta Urmare a cercetarilor intr un dosar…