- Agentul neurotoxic Noviciok, folosit pentru otravirea fostului spion rus Serghei Skripal și a fiicei sale, Iulia, ar putea sa mai fie prezent in diverse locuri din Salisbury, a avertizat un om de știința guvernamental, citat de BBC .

- Starea de sanatate a Iuliei Skripal, otravita la Salisbury (sud-vestul Angliei) pe 4 martie in acelasi timp cu tatal ei, fostul spion rus Serghei Skripal, 'se amelioreaza rapid', a anuntat joi spitalul in care cei doi sunt ingrijiti, relateaza AFP. 'Starea Iuliei Skripal se amelioreaza rapid.…

- Detectivii care investigheaza cazul otravirii cu agentul neurotoxic Noviciok a fostului spion rus Serghei Skripal și a fiicei sale, Iulia, au descoperit ca cei doi ar fi fost otraviți chiar in fața casei lor din Salisbury, informeaza The Guardian .

- Inainte ca fostul spion rus Serghei Skripal si fiica sa, Iulia, sa se prabuseasca pe o banca intr-un parc din Salisbury pe 4 martie, singura persoana confirmata ca ar mai fi suferit efectele agentului neurotoxic Noviciok a fost un om de stiinta sovietic, care se ocupa de arme chimice, relateaza The…

- Avem dovezi ca in cursul ultimilor zece ani, Rusia nu doar a efectuat lucrari de dezvoltare a acestui agent neurotoxic cu scopul de a comite asasinate, ci a si acumulat si stocat agentul Noviciok. Maine, experti din cadrul Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice vor veni in Marea Britanie.…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a declarat ca Rusia se afla in spatele atacului cu Noviciok impotriva fostului agent dublu, care a tradat serviciilor britanice zeci de spioni rusi.Skripal si fiica sa Iulia se afla spitalizati in stare critica din data de 4 martie, cand au fost gasiti…

- Un fost spion rus a povestit ca a fost si el victima unei tentative de otravire, cand incerca sa isi faca pierdute urmele in Noua Zeelanda, iar acum autoritatile ancheteaza cazul. Politia neozeelandeza a anuntat, joi, ca a inceput o ancheta cu privire la acuzatiile unui fost agent dublu, care…

- 'Maine dimineata (miercuri) va avea loc o reuniune a Consiliului National de Securitate pentru a discuta despre urmatoarele etape (...) si pentru a vorbi despre raspunsul Rusiei, indiferent care va fi acesta', a adaugat oficialul britanic, in conditiile in care Theresa May a declarat luni in parlament…