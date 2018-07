Stiri pe aceeasi tema

- Au pornit pe jos la 1 iulie din Alba Iulia – cetatea simbol a Marii Uniri, au trecut prin Cluj-Napoca, Reghin, Târgu Mureș și alte zeci de localitați din Ardeal, iar acum se îndreapta cu Flacara Unirii spre Sibiu. Participanții la Marșul Centanarului își continua…

- Atunci cand de educația sanitara nu se ocupa nimeni, pacienții iși iau viața in propriile maini și incearca sa se ajute unii pe alții. Este și cazul Gabrielei Airinei, pacienta cu diabet tip 1, care pleaca, sambata, impreuna cu soțul ei, intr-un tur intitulat “Interiorul Carpaților pe Bicicleta cu Diabet”.…

- Marșul Centenarului a inceput din Alba-Iulia, Cetatea-simbol, astazi 1 iulie, iar destinația finala va fi Chișinaul, la 1 septembrie. Participanții vor traversa Carpații și Prutul, vor urca dealuri și vor cobori vai, strabatand 300 de orașe și sate din Romania și Republica Moldova. Așa ceva nu s-a mai…

- Zi istorica! Sute de unionisti s-au adunat la Alba Iulia pentru a aprinde împreuna flacara Unirii, care va fi purtata pe jos, într-un mars centenar, pâna la Chisinau. Flacara Unirii va fi purtata în Marșul Centenar timp de doua luni, pe parcursul a 11 etape a câte…

- Pana pe 3 iunie, se desfasoara Festivalul Filmului European la Bucuresti, Galati, Ramnicu Valcea, Tirgu Mures, Timisoara, Alba Iulia, Iasi si Sibiu. Cu 64 de filme din 24 de tari, festivalul transforma filmul european intr-un motor al dezbaterilor. Benjamin Ribout, Constantin Chiriac, Tudor Giurgiu,…

- Concursul de matematica „Ion Cojocaru” a ajuns la cea de-a XI-a ediție si se va desfașura sambata, 12 mai, la Liceul Teoretic „Iulia Zamfirescu” din Mioveni. Concursul este dedicat regretatului profesor Ion Cojocaru și se adreseaza elevilor din județ pasionați de matematica. Competiția are doua sectiuni:…

- Festivalul Filmului European - editia a XXII-a se va desfasura in acest an in perioada 7 mai - 3 iunie in Bucuresti si in sapte orase din tara - Galati, Targu Mures, Ramnicu Valcea, Timisoara, Alba Iulia, Iasi si Sibiu. 22.FFE se desfasoara in Bucuresti (7 - 13 mai), Galati (11 - 13 mai),…

- Institutul Cultural Roman organizeaza Vineri, 4 mai 2018, ora 11:30 conferinta de lansare a Festivalului Filmului European la hub-ul QREATOR by Iqos (Piata Victoriei, Bulevardul Aviatorilor 8A) Ajuns la editia a 22-a, Festivalul Filmului European revine intr-un numar record de orase: Bucuresti (7 -…