Stiri pe aceeasi tema

- Formatiile Bayern Munchen si Juventus Torino s-au calificat în optimile de finala ale Champions League, în urma victoriilor pe care le-au înregistrat, miercuri, în grupele competitiei, potrivit News.ro.Bayern Munchen s-a impus cu scorul de 2-0 în meciul de pe teren…

- Real Sociedad s-a impus la limita pe terenul celor de la Granada, scor 2-1, în etapa a 12-a din La Liga. Grație acestei victorii, Sociedad a acumulat 22 de puncte și a urcat pe locul trei în clasament, fiind în acest moment la egalitate cu Barcelona și Real Madrid (fiecare cu câte…

- ​​Formația PSG a suferit, vineri seara, a treia înfrângere a sezonului, scor 2-1, pe terenul celor de la Dijon (locul 20 înaintea partidei din etapa a 12-a).Mbappe a deschis scorul pentru oaspeți în minutul 19, dar Choular '45+5 și Cadiz '47 au întors scorul…

- PSG a tranșat soarta derbiului cu Olympique Marseille înca din prima repriza. Kylian Mbappe și Mauro Icardi au bifat câte o dubla și au stabilit scorul final al partidei de pe Parc des Princes, 4-0. Icardi a marcat în minutele 10 și 26, iar Mbappe a dus scorul la 4-0 cu golurile…

- Dinamo a reușit un meci extrem de solid pe terenul Wislei Plock, unde a ratat dramatic victoria in final, dupa ce a avut un avantaj de doua goluri. Polonezii au jucat mai bine in prima repriza. Au fost momente de joc in care Wisla s-a aflat mai mereu la conducere, gazdele intrand la pauza…

- Echipa masculina de handbal Universitatea Craiova va disputa duminica derbiul etapei a 6-a din Divizia A, seria D , impotriva formatiei CSM Oradea. Partida se va disputa in sala „Ion Constantinesu” din Craiova, de la ora 12.00. CSM Oradea vine la Craiova din postura de lider al seriei, cu maximum de…

- ​Naționala Under 21 a României disputa un meci important împotriva Irlandei de Nord, în grupa 8 de calificare la Euro 2021. Disputa va avea loc pe arena "Anghel Iordanescu" din Voluntari, începând cu ora 20:30. Partida va fi transmisa în direct de PRO…

- La șapte ani de la ultima calificare în grupele UEFA Champions League, formația din Gruia bate din nou la poarta celei mai tari competiții intercluburi din lume. Atunci, dupa ce a eliminat Slovan Liberec în turul 3 preliminar și FC Basel în play-off-ul competiției, „feroviarii”…