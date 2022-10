Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a cuprins, marti, un autoturism, in Pasajul Unirii din Bucuresti, fiind degajari mari de fum. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale, circulatia rutiera in pasaj fiind oprita. Pana in prezent nu au fost semnalate victime. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov…

- UPDATE Participanții la protestul organizat de AUR au blocat carosabilul pe Bd. Gheorghe Magheru si și marșaluiesc spre Piața Victoriei, insoțiți de jandarmi. Traficul rutier este oprit. Organizatorii estimeaza ca la protest participa aproximativ 5.000 de persoane. Sute de protestatari participa,…

- Cele doua persoane, in varsta de 90, respectiv 89 de ani, s-ar fi aruncat impreuna de la etajul șapte al blocului in care locuiau, din sectorul 2 al Capitalei. La fața locului s-au deplasat imediat echipaje de poliție, ambulanța și SMURD, insa medicii nu au mai putut face nimic pentru cei doi. Cei…

- Raluca Dan Ca subprefect, Richard Tiberius Budai are o lunga lista de atribuții de indeplinit. Ca Buday Richard Tibor – identitatea sub care il regasim pe același subprefect pe pagina oficiala a UDMR, formațiune care l-a propulsat la varful administrației bucureștene – trece drept un ilustru necunoscut.…

- UPDATE Premierul Nicolae Ciuca a afirmat ca, dupa accidentul din Bulgaria, in care au murit patru cetateni romani, ca la nivelul Guvernului au fost facute demersuri pentru a asigura ingrijire medicala romanilor raniti, iar elicoptere SMURD se deplaseaza spre Bulgaria pentru a ii aduce pe acestia in…

- A fost panica, miercuri seara, in sectorul 2 al Capitalei, dupa ce un barbat a sunat la 112 si a amenintat ca va arunca in aer un bloc intreg. Trupele speciale au evacuat tot blocul si au oprit circulatia pe sosea. Polițiștii Secției 7 au fost anunțați de un barbat ca a montat o bomba […] The post Un…

- Trei barbati suspectati ca au furat un seif cu 300.000 de euro, dintr-o locuinta din Bucuresti, au fost prinsi in urma unor perchezitii facute, marti, de politistii din Capitala. Politistii au pus in aplicare 10 mandate de perchezitie domiciliara in București și in judetul Ialomița, intr-un dosar privind…