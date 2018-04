VIDEO Mark Zuckerberg, la cea de-a doua audiere din Congresul american pentru scandalul "Cambridge Analytica"

Stiri pe aceeasi tema

- Facebook se lupta continuu cu operatori rusi care incearca sa ii exploateze platforma de socializare, a spus CEO-ul companiei, Mark Zuckerberg, marti, in timpul audierii sale la comisiile de Comert si Juridica ale Senatului american, scrie BBC.

- Mark Zuckerberg este audiat in Congresul SUA, la Comisia pentru Afaceri Juridice din Senatul SUA, alaturi de patronii Google si Twitter. Fondatorul Facebook da explicații in fața senatorilor, dupa scandalul Cambridge Analytica (CA). ”Facebook este o companie optimista si idealista. In cea mai mare parte…

- Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, este audiat in Congresul american, in scandalul Cambridge Analytica. El intentioneaza sa-si asume raspunderea fata de „erorile” comise de reteaua de socializare, care nu a stiut sa anticipeze utilizarea abuziva a resurselor sale.

- Mark Zuckerberg a acceptat sa se prezinte in Congresul american pentru a da explicatii in scandalul Cambridge Analytica, care a exploatat datele personale ale 87 de milioane de utilizatori ai Facebook.

- Seful executiv si co-fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, va fi audiat de Comisia pentru energie si comert a Camerei Reprezentantilor din Congresul american la data de 11 aprilie, pentru a da explicatii despre rolul companiei in exploatarea de catre firma de consultanta Cambridge Analytica a datelor…

- Seful executiv si co-fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, va fi audiat de Comisia pentru energie si comert a Camerei Reprezentantilor din Congresul american la data de 11 aprilie, pentru a da explicatii despre rolul companiei in exploatarea de catre firma de consultanta Cambridge Analytica a datelor…

- Seful executiv si co-fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, va fi audiat de Comisia pentru energie si comert a Camerei Reprezentantilor din Congresul american la data de 11 aprilie, pentru a da explicatii despre rolul companiei in exploatarea de catre firma de consultanta Cambridge Analytica a datelor…

- Sediul Cambridge Analytica, compania aflata in centrul scandalului privind folosirea ilegala a datelor personale a peste 50 de milioane de utilizatori ai Facebook, a fost percheziționat vineri, timp de șapte, de ofiterii Comisiei britanice pentru Informatii. Deprecierea acițunilor Facebook au dus saptamana…