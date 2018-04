Stiri pe aceeasi tema

- CEO-ul Facebook Mark Zuckerberg si-a asumat raspunderea fata de erorile retelei de socializare care au dus la scandalul „Cambridge Analytica“, marti, in timpul audierii sale la comisiile de Comert si Juridic ale Senatului american.

- Mark Zuckerberg raspunde acum intrebarilor pe care le primeste din partea senatorilor. Mark Zuckerberg, co-fondatorul si directorul general al companiei Facebook, a precizat ca isi asuma raspunderea, in Senatul SUA, pentru problemele care au afectat utilizatorii retelei de socializare…

