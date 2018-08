Stiri pe aceeasi tema

- Al Shabab, formația pregatita de Marius Șumudica, s-a impus in derby-ul primei etape din Arabia Saudita, scor 1-0, in fața lui Al Ittihad. Marius Șumudica i-a trimis in teren din primul minut pe Valerica Gaman și Constantin Budescu. Cei 2 au fost integraliști, putand serios osul la victoria contra marii…

- Marius Șumudica antreneaza acum la Al-Shabab, in Arabia Saudita, dar nu a uitat de formația Kayserispor, pe care a pregatit-o sezonul trecut. Tehnicianul roman de 47 de ani a filmat un mesaj publicat de site-urile din Turcia in care le transmite foștilor sai elevi, pregatiți acum de Ertugrul Saglam,…

- Ploiesteanul Constantin Budescu a bifat primul meci in tricoul echipei saudite Al Shabab, unde, sub comanda lui Marius Sumudica, efectueaza un stagiu de pregatire in Slovenia, la Maribor (exact in locul unde s-a pregatit si Petrolul, in urma cu cativa ani, sub comanda lui Razvan Lucescu). Budescu a…

- Ce oferte are Alibec. Un club din Rusia a intrat pe fir pentru transferul ”atacantului-problema” de la FCSBc. Impresarul fotbalistului de 27 de ani, Florin Lovin a mers deja in Rusia și s-a intalnit cu reprezentanții echipei pentru negocierea unui eventuale mutari. Astfel, Denis Alibec ar putea juca…

- Constantin Budescu va juca in acest sezon in Arabia Saudita, la Al-Shabab, formatie antrenata de Marius Sumudica. Sauditii l-au adus de la FCSB contra sumei de 2,5 milioane de euro. Au aparut si primele imagini cu mijlocas roman in tricoul noii sale echipe.

- Constantin Budescu (29 de ani) a plecat de la FCSB pentru a merge in Arabia Saudita la Al Shabab. Mijlocașul ofensiv a fost vandut de Gigi Becali pentru 2,5 milioane de euro. In aceasta seara fotbalistul va fi prezentat oficial la formația lui Marius Șumudica. Pana acum a aparut doar o poza cu el pe…

- Constantin Budescu (29 de ani) si-a incheiat aventura la FCSB. „Sarmaluta” a plecat in Arabia Saudita, la Al Shabab. Mijlocasul roman a semnat un contract valabil trei ani cu echipa antrenata de Marius Sumudica.

- Marius Șumudica (47 de ani) a dat lovitura in Arabia Saudita! Antrenorul roman a semnat cu Al-Shabab și va avea un salariu fabulos. GSP.ro a aflat ca Șumi va caștiga la arabi nu mai puțin de 1.200.000 de euro pe an, adica va incasa in fiecare luna o suta de mii de euro. In Turcia, la Kayserispor incasa…