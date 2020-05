VIDEO Marina SUA a testat cu succes un laser care poate distruge o aeronavă în zbor O nava de razboi a SUA a testat cu succes o noua arma laser de înalta energie ce poate distruge o aeronava în timpul zborului, a anunțat Flota din Pacific a Marinei americane, potrivit CNN.



Imaginile și clipurile video furnizate de Marina SUA arata nava USS Portland executând &"prima implementare la nivel de sistem a unui laser de înata energie cu mediu solid&" pentru dezafectarea unei drone aeriene&", potrivit unui comunicat de presa.



Imaginile prezinta raza laser emisa de pe puntea navei militare, iar scurte clipuri video arata drona arzând. Marina… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

